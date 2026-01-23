Ein Propagandafoto des sogenannten Islamischen Staates (IS) zeigt die Flagge der Terrormiliz. (picture alliance / ZUMA / Dabiq)

Das Innenministerium teilte mit, im bislang von kurdischen Kräften bewachten Al-Aktan-Gefängnis in der Stadt Rakka seien unter anderen zahlreiche Mitglieder der Terrorgruppe IS untergebracht. Ihre Überwachung sei nun wieder gewährleistet. Wegen der Kämpfe zwischen kurdischen Truppen und der syrischen Armee waren zuletzt zahlreiche Terroristen aus Gefängnissen und Internierungslagern entkommen. Das US-Militär hat deshalb damit begonnen, inhaftierte IS-Mitglieder und ihre Angehörigen von Syrien in den Irak zu bringen. Unter ihnen sind auch zahlreiche Ausländer unter anderem aus Deutschland. Bei den deutschen Sicherheitsbehörden gibt es die Sorge vor einer Rückehr gewaltbereiter Islamisten.

