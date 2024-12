Nach Assad-Sturz

Immer mehr Syrer kehren aus der Türkei in ihr Heimatland zurück. (Khalil Hamra / AP / dpa / Khalil Hamra)

An dem Grenzübergang Öncüpinar in der Provinz Kilis standen heute Morgen Dutzende Menschen an, um nach Syrien zu gelangen, berichtete die dpa. Die Zeitung "Cumhuriyet" berichtete, am Übergang Cilvegözü weiter westlich hätten gestern etwa tausend Menschen die Grenze passiert. Die Migrationsbehörde stocke Personal auf, um die Anträge zu bewältigen.

Weltweit hat die Türkei die meisten Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen, zurzeit leben nach UN-Angaben noch rund drei Millionen im Land.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.