Damaskus
Syrische Justiz erlässt Haftbefehl gegen Ex-Machthaber Assad

Die Justizbehörden in Syrien haben einen Haftbefehl gegen den gestürzten Ex-Diktator Assad erlassen.

    Syriens Präsident Baschar al Assad
    Syriens Ex-Diktator Baschar al Assad soll sich inzwischen Russland aufhalten. (picture alliance/dpa/ Sputnik)
    Assad, der sich im Exil in Russland befinden soll, werde vorsätzlicher Mord und Folter mit Todesfolge zur Last gelegt, hieß es. Der Haftbefehl solle unter anderem eine Interpol-Fahndung ermöglichen.
    Diese Nachricht wurde am 27.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.