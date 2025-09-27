Syriens Ex-Diktator Baschar al Assad soll sich inzwischen Russland aufhalten. (picture alliance/dpa/ Sputnik)

Assad, der sich im Exil in Russland befinden soll, werde vorsätzlicher Mord und Folter mit Todesfolge zur Last gelegt, hieß es. Der Haftbefehl solle unter anderem eine Interpol-Fahndung ermöglichen.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.