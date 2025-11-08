Terrorismus

Ahmed Al-Scharaa ist seit Ende Januar 2025 Übergangspräsident Syriens. (imago / AA / Florian Gaertner)

Bei dutzenden Razzien im ganzen Land sollen rund 70 Personen festgenommen sowie Sprengstoff und Waffen beschlagnahmt worden sein. Die Durchsuchungen fanden im Vorfeld eines Treffens des syrischen Übergangspräsidenten al-Scharaa mit US-Präsident Trump in Washington statt. Bei den Gesprächen am Montag soll es um den Beitritt Syriens zu der von den USA angeführten Koalition gegen den Islamischen Staat und um finanzielle Unterstützung beim Wiederaufbau des Landes gehen. Die US-Regierung plant nach Diplomatenangaben außerdem den Aufbau eines Luftwaffenstützpunkts in der Nähe von Damaskus.

