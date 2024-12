Die Armee und russische Einheiten in Syrien haben ihre Angriffe verstärkt. Hier ein Foto von gestern. (Uncredited / Syrian Civil Defense / Uncredited)

Die Militärverwaltung der islamistischen Rebellen teilte mit, Kämpfer hätten die Städte Halfaja, Tajbat al-Imam, Maardis und Soran unter ihre Kontrolle gebracht. Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte die Einnahme. Die syrischen Regierungstruppen meldeten ihrerseits militärische Erfolge. So seien etwa Versuche der Rebellen abgewehrt worden, in Gebiete nördlich der Stadt Hama vorzudringen.

Im Norden Syriens hatten die Aufständischen in der vergangenen Woche eine unerwartete Offensive gegen das Regime von Machthaber Assad gestartet und unter anderem die zweitgrößte Stadt Aleppo weitgehend eingenommen.

Durch die jüngste Eskalation in dem Bürgerkrieg sind nach UNO-Angaben fast 50.000 Menschen in die Flucht getrieben worden. Über die Lage in Syrien berät heute der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in einer Sondersitzung.

