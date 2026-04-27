Der Syrer wurde wegen vielfachen Mordes angeklagt. (Fredrik von Erichsen/dpa)

Dem 48-Jährigen werden Mord in 70 Fällen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im syrischen Bürgerkrieg vorgeworfen.

Dem Mann wird zur Last gelegt, 2011 und 2012 als Wärter in einem Gefängnis des syrischen Geheimdienstes in Damaskus tätig gewesen zu sein. In dieser Funktion habe er sich an zahlreichen Verhören beteiligt, bei denen Gefangene misshandelt und gefoltert worden seien. Der Beschuldigte befindet sich seit seiner Festnahme im vergangenen Jahr in Untersuchungshaft.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.