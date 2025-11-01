Ahmed Al-Scharaa, Übergangspräsident von Syrien (imago / AA / Florian Gaertner)

Als Datum wird der 10. November genannt. Dem Nachrichtenportal "Axios" zufolge wird erwartet, dass al-Scharaa im Weißen Haus eine Erklärung unterzeichnet, mit der Syrien der US-geführten Koalition zum Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat beitritt. - Der frühere Dschihadist und jetzige Übergangspräsident bemüht sich seit seinem Amtsantritt um ein moderateres Image.

Es wäre al-Scharaas erster Besuch in der US-Hauptstadt. Seit dem Sturz des Assad-Regimes gibt es eine Annäherung zwischen Washington und Damaskus. US-Präsident Trump hob im Juni Sanktionen gegen Syrien auf.

