Ahmed Al-Scharaa, Übergangspräsident von Syrien (imago / AA / Florian Gaertner)

Eine solche Vereinbarung könne den Weg für einen umfassenden Frieden zwischen den beiden Ländern ebnen, ohne jedoch den syrischen Anspruch auf die Golanhöhen aufzugeben, sagte al-Scharaa dem Fernsehsender Al-Dschasira. Man wolle zudem Konfrontationen vermeiden. Die Äußerungen Scharaas fielen mit einem Besuch ⁠von UNO-Generalsekretär Guterres in Syrien zusammen. Guterres hatte Israel aufgerufen, die Souveränität und territoriale Integrität Syriens zu achten.

Nach dem ​Sturz des syrischen Präsidenten Assad im Dezember ‌2024 drangen israelische Truppen nach Syrien vor und besetzten strategische Gebiete. Israel hatte die Golanhöhen im Sechstagekrieg 1967 von Syrien ‌erobert und ‌1981 annektiert.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.