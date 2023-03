Isolation bröckelt

Baschar al-Assad bei seiner offiziellen Auslandsreise in die Vereinigten Arabischen Emirate (Hamad AL-KAABI / UAE PRESIDENTIAL COURT / AFP)

Es ist sein erster offizieller Besuch in den Emiraten seit dem Ausbruch des Kriegs in Syrien im Jahr 2011. Assad ist seit der Niederschlagung des Volksaufstandes, der in einen Bürgerkrieg ausartete, weitgehend diplomatisch isoliert. Seit dem verheerenden Erdbeben vom 6. Februar haben arabische Länder jedoch ihre Kontakte intensiviert und Hilfsgüter nach Damaskus geschickt.

Vor einigen Tagen reiste Assad zudem erneut nach Russland. Präsident Putin ist Assads wichtigster Verbündeter im syrischen Bürgerkrieg.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.