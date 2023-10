Er gehörte zu den wichtigsten Autoren der arabischen Moderne und seine Werke wurde unter anderem auf Deutsch verlegt: der syrische Schriftsteller Khaled Khalifa. Er starb im Alter von 59 Jahren an einem Herzinfarkt in Damaskus. (AFP / LOUAI BESHARA)

Er habe in seinem Haus in Damaskus einen Herzinfarkt erlitten, hieß es. Ärzte des dortigen Abbasid-Krankenhauses hätten ihn für tot erklärt.

Mehrere seiner Werke wurden in andere Sprachen übersetzt. Zu seinen bekanntesten zählen "Keiner betete an ihren Gräbern", "Zum Lobe des Hasses", "Keine Messer in den Küchen dieser Stadt " und "Der Tod ist ein mühseliges Geschäft". Khalifa war 1964 in Aleppo geboren worden. Immer wieder geriet er in den Fokus der Zensurbehörden des syrischen Assad-Regimes. Teile seiner Werke wurden verboten und im Ausland verlegt.

Internationale Trauer um Khalifa

