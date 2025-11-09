Washington

Das teilte der US-Syriengesandte Barrack mit. Die internationale Koalition gegen die Dschihadistenmiliz wird von den USA geführt. Bei Al-Scharaas Treffen mit US-Präsident Trump soll es zudem um Finanzhilfen für den Wiederaufbau Syriens und um einen möglichen US-Luftwaffenstützpunkt nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus gehen.
Der Besuch al-Scharaas ist der erste offizielle Besuch eines syrischen Staatschefs in den USA seit 80 Jahren.
