Washington
Syrischer Übergangspräsident al-Scharaa soll Beitritt zur Anti-IS-Koalition unterzeichnen

Der syrische Übergangspräsident al-Scharaa soll bei seinem heutigen Besuch in den USA ein Beitrittsabkommen seines Landes zur Koalition gegen den sogenannten Islamischen Staat unterzeichnen.

    Der syrische Übergangspräsident al-Scharaa wird von Vertretern syrisch-amerikanischer Organisationen mit Handschlag begrüßt
    Syriens Übergangspräsident al-Scharaa hat sich mit Vertretern syrisch-amerikanischer Organisationen getroffen (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Syrian Presidency Press Office)
    Das teilte der US-Syriengesandte Barrack mit. Die internationale Koalition gegen die Dschihadistenmiliz wird von den USA geführt. Bei Al-Scharaas Treffen mit US-Präsident Trump soll es zudem um Finanzhilfen für den Wiederaufbau Syriens und um einen möglichen US-Luftwaffenstützpunkt nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus gehen.
    Der Besuch al-Scharaas ist der erste offizielle Besuch eines syrischen Staatschefs in den USA seit 80 Jahren.
    Diese Nachricht wurde am 10.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.