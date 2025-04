Geplante Koalition

Der Journalist Stefan Kornelius soll Regierungssprecher unter einem Kanzler Merz werden. (IMAGO / Oryk HAIST / IMAGO / Oryk HAIST)

In den 1990er Jahren war er Korrespondent in Washington. Zudem arbeitete er als stellvertretender Büroleiter in Berlin. Er gil als erfahrener Politikjournalist und war auch Mitbegründer der Fachzeitschrift "Medium Magazin". Kornelius wird ein Team von drei Sprechern leiten. Seine beiden Stellvertreter oder Stellvertreterinnen werden von der SPD und der CSU benannt. Deren Namen sind aber noch nicht bekannt.

Die Regierungssprecher sind für die Kommunikation der Bundesregierung als Ganzes verantwortlich, begleiten den Kanzler zu seinen Terminen im In- und Ausland, leiten seine Pressekonferenzen und stellen sich drei Mal in der Woche in der Bundespressekonferenz den Fragen der Hauptstadtjournalisten.

Tags zuvor hatten CDU und CSU die Namen ihrer Ministerinnen und Minister für die neue Regierung unter dem designierten Bundeskanzler Merz bekannt gegeben. Die SPD will ihre Personalien für das Kabinett am Montag präsentieren. Am Dienstag steht dann die Wahl des neuen Bundeskanzlers im Bundestag an.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.