US-Wirtschaft

Ein T-Mobile Shop in Manhattan (picture alliance / Sipa USA / SOPA Images)

Als letzte notwendige Instanz erteilte die Aufsichtsbehörde FCC die erforderliche Genehmigung. Damit kann die US-Tochter der Deutschen Telekom fast das gesamte Mobilfunkgeschäft des regionalen Anbieters United States Cellular erwerben. Zudem wurde die Akquisition des Internetanbieters Metronet genehmigt. Zuletzt hatte T-Mobile in einem Brief an die FCC mitgeteilt, die firmeninternen Richtlinien zu Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion zu beenden - und zwar wie es darin hieß "nicht nur dem Namen nach, sondern auch in der Sache".

Die aktuelle US-Regierung lehnt jegliche Diversitäts-Initiativen ab.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.