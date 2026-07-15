Dinosaurier

T-Rex-Skelett wurde für 50 Millionen Dollar versteigert. (Matthew Sherman/Sotheby's/AP/dpa)

Wie das Auktionshaus Sotheby’s mitteilte, hatte es sieben Interessenten gegeben. Der Name des Käufers wurde nicht genannt. Das Dinosaurierfossil mit dem Spitznamen "Gus" ist mit fast 12 Metern Länge eines der größten je entdeckten. Zugleich gilt es als eines der am besten erhaltenen T-Rex-Skelette der Welt. Das Tier lebte vor 66 bis 72 Millionen Jahren.

Die versteinerten Knochen wurden vor einigen Jahren auf einer Rinderfarm im US-Bundesstaat South Dakota entdeckt. Der Name Gus ist der Spitzname des Landbesitzers. Die Leiterin der Abteilung für Wissenschaft und Naturgeschichte bei Sotheby's, Hatton, erklärte, die USA seien das einzige Land der Welt, in dem Fossilien wie dieses als persönliches Eigentum gelten.

Viele Paläontologen und andere Experten kritisieren solche Versteigerungen wissenschaftlich wertvoller Funde.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.