Gesundheit

Untersucht wurde das an 75 jungen, gesunden Erwachsenen, von denen jeweils ein Drittel entweder Tabak oder E-Zigaretten oder gar nicht rauchte. Die Testpersonen sollten Belastungstests auf dem Fahrrad absolvieren.
Wie die Forschenden im Fachjournal ERJ Open Research darstellten, waren - unabhängig von der Art der Zigarette - die Raucherinnen und Raucher körperlich weniger leistungsfähig. Ihre Lungen hatten eine deutlich schlechtere Kapazität und konnten weniger Sauerstoff aufnehmen und schlechter Kohlendioxid ausatmen. Dadurch gerieten die Probanden schneller außer Atem und hatten bei der gleichen Belastungsstufe deutlich mehr Beinschmerzen als die Nichtraucher.
Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.