Das Gesetz sieht vor, das Alter schrittweise anzuheben, ab dem Tabakprodukte legal gekauft werden dürfen. Wer nach dem 1. Januar 2009 geboren wurde, soll niemals die Möglichkeit bekommen, Zigaretten legal zu kaufen. Das Rauchen selbst wird nicht verboten.
Gesundheitsminister Streeting sprach von einem historischen Moment. Er kündigte eine rauchfreie Generation im Vereinigten Königreich an. Eingeschränkt wird durch das Gesetz auch der Genuss von E-Zigaretten. Dem Gesetz fehlt nun nur noch die förmliche Zustimmung des Königs.
Neuseeland hatte Ende 2022 unter der damaligen Regierungschefin Ardern ein ähnliches Gesetz verabschiedet. Die konservative Nachfolgeregierung kippte das Gesetz jedoch wieder.
Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.