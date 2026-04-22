Wer nach dem 1. Januar 2009 geboren wurde, soll dadurch nicht mehr die Möglichkeit bekommen, Zigaretten und ähnliche Produkte legal zu erwerben. Das Rauchen selbst wird nicht verboten.
Gesundheitsminister: "Erste rauchfreie Generation"
Gesundheitsminister Streeting sprach von einem historischen Moment. "Kinder im Vereinigten Königreich werden Teil der ersten rauchfreien Generation sein, die von einem Leben voller Sucht und Gefahr geschützt sein wird", so der Labour-Politiker.
Eingeschränkt wird durch das Gesetz auch der Genuss von E-Zigaretten. Auf Spielplätzen, in Autos mit Kindern und in Krankenhäusern werden die in Großbritannien als Vapes bezeichneten Verdampfer künftig verboten sein.
Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.