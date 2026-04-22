Großbritannien

Tabakverbot nimmt letzte Hürde im Parlament

In Großbritannien hat ein Gesetzentwurf zum Verkaufsverbot von Tabakprodukten nach langwierigen Beratungen die letzte Hürde im Parlament genommen. Das Gesetz, dem nur noch die förmliche Zustimmung des Königs fehlt, sieht eine schrittweise Anhebung des Alters vor, ab dem Tabakprodukte legal gekauft werden dürfen, wie die Deutsche Presse-Agentur meldet.