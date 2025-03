Tadej Pogacar vom Team UAE durfte bislang nicht bei Paris-Roubaix antreten. (IMAGO / Buzzi / IMAGO / STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL)

Beim Rennen am 13. April wird Pogacar erneut auf seinen niederländischen Rivalen und Titelverteidiger Mathieu van der Poel treffen. Ein Sieg in Roubaix würde Pogacar bei seiner Jagd nach den sogenannten fünf Monumenten des Radsports voranbringen. Drei dieser Rennen - Flandern, Lüttich-Bastogne-Lüttich und die Lombardei-Rundfahrt - hat der 26-Jährige bereits gewonnen. Beim Rennen Mailand-Sanremo war Pogacar am vergangenen Samstag zum wiederholten Male gescheitert. Bisher gelang es nur den Belgiern Eddy Merckx, Rik Van Looy und Roger De Vlaeminck, alle fünf Monumente mindestens einmal zu gewinnen.

Ob Pogacar bei Paris-Roubaix teilnehmen würde, war lange unklar. Die Leitung seines Teams UAE war dagegen. Sie sieht in Roubaix eine große Sturzgefahr und damit eine Gefährdung des wichtigsten Saisonziels, dem Sieg bei der Tour de France. 55 Kilometer des Rennens Paris-Roubaix finden auf Kopfsteinpflaster statt. Das verlangt Fahrern und Material viel ab.

