Anschlag vor Synagoge in Manchester

Zwei Menschen wurden durch den Anschlag nahe einer Synagoge getötet, drei weitere verletzt. (AP / Peter Byrne)

Bei ihnen bestehe der Verdacht der Begehung, Vorbereitung und Anstiftung zu terroristischen Handlungen. Bei dem Anschlag am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur waren gestern vor der Synagoge in Manchester zwei Menschen getötet und vier weitere Menschen schwer verletzt worden. Der Täter wurde wenige Minuten nach dem Anschlag von Polizisten erschossen. Zuvor soll der Mann noch versucht haben, in die vollbesetzte Synagoge zu gelangen. Die beiden Todesopfer waren den Angaben zufolge Mitglieder der jüdischen Gemeinde.

Zusätzlicher Polizeischutz

Das britische Staatsoberhaupt König Charles III. sprach von einem schrecklichen Vorfall und dankte den Rettungskräften für ihr schnelles Handeln. Premierminister Starmer kündigte zusätzlichen Polizeischutz für Synagogen im ganzen Land an. Der mutmaßliche Täter habe Juden angegriffen, weil sie Juden seien. Man werde alles tun, um die jüdische Gemeinschaft zu schützen. Polizeichef Watson dankte den Mitgliedern der jüdischen Gemeinde und dem Sicherheitspersonal für ihren Mut, mit dem sie ein Eindringen des Angreifers in die Synagoge verhindert hätten.

Trauer in Israel

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu erklärte, sein Land trauere mit der jüdischen Gemeinde in Großbritannien. Der israelische Staatspräsident Herzog sagte, in Großbritannien und weiteren Ländern hätten Fälle von gewalttätigem Antisemitismus ein beispielloses Ausmaß erreicht. Er legte einen Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg nahe. Die freie Welt dürfe nicht zulassen, dass der Konflikt zu einem politischen Instrument gegen das jüdische Volk werde, betonte Herzog.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.