Ein Gericht im westjapanischen Nara verkündete das Urteil. Der Mann hatte den Mord bereits im Oktober gestanden.
Abe war im Sommer 2022 bei einem Wahlkampfauftritt in Nara niedergeschossen worden und wenig später im Krankenhaus gestorben. Medienberichten zufolge brachte der Täter den ehemaligen Ministerpräsidenten mit der südkoreanischen Moon-Sekte in Verbindung.
Nach der Tat legten Ermittlungen jahrzehntelange enge Beziehungen zwischen Japans Regierungspartei und der Moon-Sekte offen. Vier Minister traten zurück.
Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.