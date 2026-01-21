Japan
Täter nach Mord an Ex-Regierungschef Abe zu lebenslanger Haft verurteilt

Mehr als drei Jahre nach der Ermordnung des japanischen Ex-Regierungschefs Abe ist der Täter zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

    Aufnahme der Richterbank am Gericht im westjapanischen Nara, mehrere Menschen in Anzügen sitzen auf den Rängen.
    Erste Anhörung im Fall um die Ermordung des ehemaligen Ministerpräsidenten Abe am Gericht im westjapanischen Nara im Oktober 2025 (IMAGO / Kyodo News)
    Ein Gericht im westjapanischen Nara verkündete das Urteil. Der Mann hatte den Mord bereits im Oktober gestanden.
    Abe war im Sommer 2022 bei einem Wahlkampfauftritt in Nara niedergeschossen worden und wenig später im Krankenhaus gestorben. Medienberichten zufolge brachte der Täter den ehemaligen Ministerpräsidenten mit der südkoreanischen Moon-Sekte in Verbindung.
    Nach der Tat legten Ermittlungen jahrzehntelange enge Beziehungen zwischen Japans Regierungspartei und der Moon-Sekte offen. Vier Minister traten zurück.
    Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.