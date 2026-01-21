Abe war bei einem Wahlkampfauftritt in Nara niedergeschossen worden und wenig später im Krankenhaus gestorben. Medienberichten zufolge schoss der Täter auf Abe, weil er diesen mit der als Moon-Sekte bekannten Vereinigungskirche in Verbindung brachte. Der Tmann habe die Gruppe für finanzielle Schwierigkeiten seiner Familie verantwortlich gemacht, weil dessen Mutter ihr umgerechnet eine Million Dollar gespendet habe. Nach der Tat legten Ermittlungen jahrzehntelange enge Beziehungen zwischen Japans konservativer Regierungspartei LDP und der Moon-Sekte offen. Vier Minister traten zurück.
