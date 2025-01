Explosion in Las Vegas

Bei der Explosion des Cybertrucks entstand kaum Sachschaden, die Hintergründe sind unklar. (Sam Morris / Las Vegas Review-Jour / dpa)

Bei der Explosion des Fahrzeugs in Las Vegas wurden sieben Menschen verletzt. Der Vorfall ereignete sich wenige Stunden nach dem Terroranschlag in New Orleans. Dort war ein ehemaliger US-Soldat mit einem Pickup in eine Menschenmenge gerast. 14 Menschen wurden getötet. Die Polizei erschoss den Attentäter. Der Anschlag war offenbar islamistisch motiviert.

US-Ermittler kommen inzwischen zu der Einschätzung, dass es keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen beiden Taten gibt. Es sehe bislang auch danach aus, dass es keine Überschneidung der Dienstzeiten der beiden Männer auf dem US-Stützpunkt Fort Bragg gegeben habe, auf dem beide gedient hätten, hieß es. Wie ein Sprecher der Bundespolizei FBI mitteilte, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der Attentäter von New Orleans allein handelte. Zuvor war nach möglichen Komplizen gesucht worden.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.