Tödliche Schüsse in den USA

Die Behörden gehen von einem politischen Motiv aus. Am Samstag hatte ein bewaffneter Mann die demokratische Abgeordnete Hortman, die dem Parlament von Minnesota angehörte, und deren Ehemann in ihrem Wohnhaus in der Stadt Brooklyn Park getötet. Bei einem weiteren Angriff im nahegelegenen Champlin wurden ein demokratischer Senator sowie dessen Ehefrau niedergeschossen und schwer verletzt.

Bei dem Täter - ein Angestellter einer privaten Sicherheitsfirma - soll es sich um einen evangelikalen Christen handeln. Er hatte sich nach der zweiten Tat ein Feuergefecht mit der Polizei geliefert und konnte entkommen. In seinem sichergestellten Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte neben einer größeren Menge Munition auch eine Liste mit Namen von weiteren Amtsträgern.

