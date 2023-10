Kuppel und Halbmond der Ahmadiyya Moschee in Berlin (imago / Rolf Zöllner / imago stock&people)

Die Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto „Das Gebet. Besinnt, belebt, verbindet“. Der Koordinationsrat der Muslime erklärte in Köln, der Tag solle eine Gelegenheit bieten, Besucherinnen und Besucher in den Moscheen willkommen zu heißen und intellektuelle Veranstaltungen zu organisieren. Zudem sollten die friedlichen islamischen Werte und ihre Bedeutung für das Zusammenleben in vielfältigen Gesellschaften vermittelt werden.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.