Der Tag der offenen Tür war Teil einer Festwoche zur Wiedereröffnung des Nachkriegsbauwerks am Rheinufer. Im offiziellen Festakt am Dienstag hatte Bundespräsident Steinmeier die Beethovenhalle als Wahrzeichen der Stadt Bonn gewürdigt, das zum kulturellen Erbe Deutschlands, aber auch zum politischen Gedächtnis der Bundesrepublik gehöre.

Bedeutendes Bauwerk der jungen Bundesrepublik

Die Halle mit dem Namen des in Bonn geborenen Komponisten Ludwig van Beethoven (1770-1827) war 1959 fertiggestellt worden. Sie ist seither ein Wahrzeichen der Stadt und eines der bedeutendsten Bauwerke der jungen Bundesrepublik.

Ende 2016 begann eine zunächst für drei Jahre geplante Sanierung, die gut 60 Millionen Euro kosten sollte. Die Arbeiten zogen sich jedoch weitere sechs Jahre hin und die Ausgaben summierten sich auf mehr als 221 Millionen Euro. Neben dem Konzertsaal umfasst die Kultureinrichtung heute auch ein Museum, ein Forschungszentrum und eine Bibliothek.

