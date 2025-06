Migranten in Dover nach Fahrt über den Ärmelkanal (picture alliance / empics / Gareth Fuller)

Laut Daten des Innenministeriums in London kamen am Samstag insgesamt 1.194 Migranten in 18 Booten auf der britischen Seite des Kanals an. Der ist an seiner engsten Stelle zwischen Dover in Großbritannien und Calais in Frankreich nur etwa 33 Kilometer.

Insgesamt wurden 2025 bislang 14.811 Ankünfte von Migranten über den Ärmelkanal registriert.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.