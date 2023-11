In der ARD-Mediathek, aber auch auf Tagesschau.de und im Kanal Tagesschau24 soll es künftig täglich eine Ausgabe in einfacher Sprache geben. (imago/ MiS)

Wie die ARD mitteilte, soll sie die wichtigsten Nachrichten des Tages zusammenfassen und sich an Menschen richten, die Schwierigkeiten haben, komplexere Zusammenhänge zu erfassen. Zu sehen sein werde die "Tagesschau" in Einfacher Sprache auf tagesschau.de, im TV-Kanal Tagesschau24, in der ARD-Mediathek und in Sozialen Medien.

In Deutschland lebten Studien zufolge rund 6,2 Millionen funktionale Analphabeten, die lediglich einzelne Wörter oder Sätze problemlos verstehen könnten. Einfache Sprache richtet sich zudem an Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und Menschen, die eine andere Muttersprache haben.

Die ARD will nach einem Intendantenbeschluss auf einer gemeinsamen Sitzung in Köln ihre Angebote insgesamt barrierefreier machen. Bis 2025 sollen dazu etwa der Einsatz von Gebärdensprache, Untertiteln und Beschreibungen von Bild- und Videoinhalten ausgebaut werden. Auch für Kinderprogramme gibt es hierzu konkrete Pläne. Der "Aktionsplan Barrierefreiheit" kostet laut ARD rund 3,4 Millionen Euro bis 2025. Zur Finanzierung tragen alle Sender des Verbunds bei. Einzelne Landesrundfunkanstalten planen den Angaben zufolge daneben weitergehende Schritte in ihren Häusern.