Wetter
Tagsüber meist heiter, 10 bis 19 Grad

Das Wetter: Nachts meist gering bewölkt oder klar. Im Süden und im Nordwesten gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 7 bis 0, in der Südosthälfte und in der Mitte regional bis -3 Grad. Am Tage meist heiter. Am Nachmittag im Südwesten Quellwolken und vor allem in den Mittelgebirgen vereinzelte Schauer und kurze Gewitter möglich. Erwärmung auf 15 bis 19, an der See um 10 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Dienstag nach Auflösung lokaler Nebelfelder wolkig mit Aufheiterungen, im Nordwesten teils länger neblig oder hochnebelartig bedeckt. Im Westen und Süden einzelne Schauer und kurze Gewitter möglich. 10 bis 19 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.