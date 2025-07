Wetter

Tagsüber weiterhin unbeständig mit Schauern, 19 bis 25 Grad

Das Wetter: Nachts im Norden teils gewittrige Niederschläge mit Unwettergefahr. Sonst überwiegend abklingende Schauer und Gewitter, regional auflockernd. Abkühlung auf 15 bis 8 Grad. Am Tage bei wechselnder bis starke Bewölkung vielerorts unbeständig mit schauerartigen Regenfällen. Später teils auch starke Gewitter im Westen, in der Mitte und im Ostseeumfeld. 19 bis 25 Grad, mit den höchsten Werten am Oberrhein.