Tropischer Wirbelsturm

Zwar hat sich der Sturm auf dem Weg ins Landesinnere inzwischen abgeschwächt, Wetterexperten warnen jedoch vor anhaltendem Starkregen. Die Behörden hatten massive Vorkehrungen getroffen: Fast zwei Millionen Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Viele Schulen wurden geschlossen, Fährverbindungen eingestellt und hunderte Flüge gestrichen.
Auf den Philippinen hatte der tropische Wirbelsturm einen Erdrutsch ausgelöst. Dabei kamen nach Behördenangaben mindestens 17 Menschen ums Leben.
Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.