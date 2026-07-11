Betroffen sind nach Angaben von Staatsmedien unter anderem die Hauptstadt Peking sowie die Provinzen Zhejiang und Fujian, wo heftige Regenfälle erwartet werden. Bavi erreicht den Osten Chinas voraussichtlich morgen früh. Der Norden und Osten Taiwans sind schon jetzt betroffen. Dort fiel in rund 70.000 Haushalten der Strom aus. Etwa 14.000 Menschen wurden aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen.
In den Philippinen hatte der tropische Wirbelsturm gestern einen Erdrutsch ausgelöst. Mindestens 17 Menschen kamen ums Leben.
Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.