Tropischer Wirbelsturm

Es gilt die zweithöchste Warnstufe. Viele Schulen wurden geschlossen, Fährverbindungen eingestellt und hunderte Flüge gestrichen. Fast zwei Millionen Menschen mussten ihre Häuser verlassen.
Nachdem der Taifun in Taiwan und auf den südlichen Inseln Chinas bereits für heftigen Wind und Regen gesorgt hatte, soll er sich nun etwas abschwächen. In Taiwan fiel in rund 70.000 Haushalten der Strom aus. Auf den Philippinen hatte der tropische Wirbelsturm gestern einen Erdrutsch ausgelöst. Dabei kamen nach Behördenangaben mindestens 17 Menschen ums Leben.
Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.