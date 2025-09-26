Neuer Tropensturm

Evakuierungen im überfluteten Ort Ormoc. (dpa / AP / Philippine Coast Guard)

Nach Angaben der Behörden kamen drei Personen durch den Taifun "Bualoi" ums Leben. Mehrere zehntausend Menschen in verschiedenen Regionen des Landes mussten in Sicherheit gebracht werden. In 30 Provinzen gab es Sturmwarnungen, darunter in der Hauptstadtregion Metro Manila. Aus Sicherheitsgründen wurden zahlreiche Schulen und Behörden geschlossen. Zudem wurde der Fährbetrieb weitgehend eingestellt: Fast 6.000 Passagiere saßen in mehr als 100 Häfen fest. Dutzende Inlandsflüge wurden gestrichen.

Erst in den vergangenen Tagen waren durch den Taifun "Ragasa" auf den Philippinen sowie in Taiwan insgesamt 27 Menschen ums Leben gekommen.

