Neuer Tropensturm

Nach Angaben der Behörden mussten wegen des Taifuns "Bualoi" mehrere zehntausend Menschen in verschiedenen Regionen des Landes in Sicherheit gebracht werden. In 30 Provinzen gab es Sturmwarnungen, darunter auch in der Hauptstadtregion Metro Manila. Aus Sicherheitsgründen wurden zahlreiche Schulen und Behörden geschlossen. Zudem stellte die Küstenwache den Fährbetrieb weitgehend ein: Fast 6.000 Passagiere saßen in mehr als 100 Häfen fest. Dutzende Inlandsflüge wurden gestrichen.

Erst in den vergangenen Tagen waren durch den Taifun "Ragasa" mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen.

