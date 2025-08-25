Südostasien

Die nationale Wetterbehörde erwartete Windgeschwindigkeiten von etwa 160 Kilometern pro Stunde. Außerdem wurde vor starken Regenfällen und Überschwemmungen gewarnt. Für vier Küstenprovinzen sind Evakuierungen angeordnet worden. Fast 600.000 Menschen wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. In den betroffenen Gebieten wurden zudem Schutzräume und Notunterkünfte eingerichtet. Zehntausende Soldaten sind im Einsatz.
"Kajiki" ist der fünfte Taifun in diesem Jahr in Vietnam. Der Sturm zieht in Richtung Laos und Thailand weiter, soll laut der Wetterbehörde aber schnell an Stärke verlieren.
Diese Nachricht wurde am 25.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.