Südostasien

Mehr als 6.000 Häuser wurden beschädigt, wie die Regierung in einer ersten Bilanz mitteilte. Landesweit seien rund 1,3 Millionen Haushalte ohne Strom.
Der Tropensturm war gestern mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 130 Kilometern pro Stunde auf Land getroffen. Die Behörden hatten zuvor fast 600.000 Menschen aufgerufen, sich in Schutzräume und Notunterkünfte zu begeben.
"Kajiki" zieht in Richtung Laos und Thailand weiter, hat laut Wetterbehörde inzwischen aber an Stärke verloren.
Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.