Tropensturm

In Taiwan hat der Taifun "Koinu" Schäden angerichtet - jetzt nimmt er Kurs auf Hongkong und das chinesische Festland (AFP / SEAN CHANG)

Der Taifun habe sich in den letzten Stunden leicht verstärkt, teilte die Wetterbehörde in Hongkong mit. Die Bevölkerung in der Sonderverwaltungszone und der umliegenden Provinz Guangdong solle sich von der Küste fernhalten und müsse in den kommenden Tagen mit Starkregen rechnen. Die Meteorologen erwarten, dass der Taifun sich abschwächt.

"Koinu" hatte in Taiwan schwere Schäden angerichtet. Eine Frau starb in Folge eines sturmbedingten Unfalls, fast 400 Menschen wurden verletzt, wie die Notfallzentrale berichtete. Fast 400.000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.