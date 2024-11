Menschen im Norden der Philippinen bereiten sich auf einen Tropensturm vor (Archivbild). (AP / Noel Celis)

Mit Windgeschwindigkeiten von 195 Stundenkilometern habe Taifun "Man-yi" am Samstag die Insel Cantanduanes erreicht, teilte der Wetterdienst mit. Er zog demnach am Sonntag weiter auf die Hauptinsel Luzon. Vor allem in der Provinz Aurora sei das Unwetter lebensgefährlich, warnte der Wetterdienst.

Mehr als 1,2 Millionen Menschen brachten sich vorsorglich in Sicherheit, wie die Nachrichtenagentur AFP schreibt.

