Wie der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete, betrugen die Windgeschwindigkeiten betrugen bis zu 160 Stundenkilometer. In der Provinz Guangdong gebe es Orte, in denen Straßen mit Trümmern übersät seien, hieß es. Die Behörden hatten in der Region bereits mehr als 340.000 Menschen in Sicherheit gebracht und die höchste Taifunwarnstufe Rot ausgerufen. Betroffen ist auch Hongkong. Dort wurden zahlreiche Flüge gestrichen.
Durch den tropischen Wirbelsturm "Maysak" waren in diesem Monat bereits zahlreiche Menschen in China ums Leben gekommen.
Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.