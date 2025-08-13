Der Sturm mit Böen von bis zu 178 Kilometern pro Stunde führte zu Überschwemmungen und Stromausfällen in über 63.000 Haushalten. Nach Angaben von Behörden wird ein Mensch vermisst, 112 Menschen seien verletzt worden.
Flug- und Zugverbindungen wurden gestrichen, auch internationale Flüge fielen aus. Der Tropensturm "Podul" soll in der kommenden Nacht die Küste Chinas erreichen. Dort bleiben Schulen geschlossen, Zug- und Fährverkehr wird teilweise eingestellt.
Diese Nachricht wurde am 13.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.