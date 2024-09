Der Taifun Yagi zieht über die chinesische Provinz Hainan. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Guo Cheng)

Der Sturm brachte mit starken Regenfällen und Windgeschwindigkeiten bis zu 245 Kilometern pro Stunde das Leben in der Region weitgehend zum Erliegen. In der Provinz waren vorsorglich fast 420.000 Einwohner in Sicherheit gebracht worden. Über Schäden ist bisher nichts bekannt.

In der Nacht löste "Yagi" in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong teils starke Regenfälle aus, größere Schäden wurden jedoch nicht gemeldet. Davor war der Taifun noch als Tropensturm über die Philippinen hinweggezogen. Von dort wurden mindestens 16 Tote und weitere Vermisste nach Erdrutschen und Überschwemmungen gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.