Kurz nach dem Jahreswechsel seien 22 Flugzeuge, darunter auch Kampfjets, in den taiwanischen Luftraum eingedrungen, erklärte das Verteidigungsministerium in Taipeh. Auch chinesische Kriegsschiffe hätten Patrouillenfahrten in der näheren Umgebung durchgeführt.

Taiwans Präsident Lai signalisierte zuvor Dialogbereitschaft, um die angespannten Beziehungen zu verbessern. Der chinesische Präsident Xi bekräftigte in seiner Neujahrsansprache hingegen den Anspruch seines Landes auf Taiwan. China betrachtet das demokratisch regierte Land als abtrünnige Provinz und hat wiederholt auch den Einsatz von Gewalt nicht ausgeschlossen, um die Herrschaft über die Insel zu erlangen.

