Bedrohung durch China

Das Verteidigungsministerium begründete den Schritt unter anderem mit Infiltrationsversuchen durch China. Absolventen der Militärakademie sollten dafür in Zukunft wieder systematisch sensibilisiert werden, hieß es. Ziel sei es, ein klares Bewusstsein für Freund und Feind zu schaffen. Die ausdrücklich anti-kommunistische Ausbildung der taiwanesischen Streitkräfte war 2002 beendet worden.
China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als Teil seines Staatsgebietes und lässt die Marine regelmäßig rund um die Insel patrouillieren. Die Regierung in Taipeh wertet das als Bedrohung.
Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.