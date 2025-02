China hält immer wieder Militärmanöver um Taiwan ab. (Archivbild von 2024) (Uncredited/Taiwan Coast Guard/Taiwan Preseidential Office viaAP/dpa)

In den vergangenen 24 Stunden seien 45 chinesische Militärflugzeuge und 14 Kriegsschiffe rings um die Insel im Einsatz gewesen, teilte das taiwanische Verteidigungsministerium mit. Sieben der Schiffe hätten sich in einem von China deklarierten Übungsgebiet vor der Südwestküste Taiwans aufgehalten. Die chinesische Regierung hatte gestern gemeldet, man habe eine "Zone für Schießübungen" eingerichtet.

China sieht Taiwan als abtrünnige Provinz an. Die Spannungen rund um die Insel und in der stark befahrenen Straße von Taiwan haben sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Taiwan ist seit 1949 selbstverwaltet und wird nur von wenigen und vor allem kleinen Ländern als unabhängig anerkannt.

