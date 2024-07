Kampfflugzeuge der taiwanesischen Streitkräfte auf einer Luftwaffenbasis (Courtesy of Taiwan's Ministry of National Defence/dpa)

Die Übung findet seit 1984 jedes Jahr statt. In diesem Jahr soll nach Angaben des Verteidigungsministeriums vor allem die Fähigkeit getestet werden, kritische Infrastruktur in der Hauptstadt Taipeh zu schützen. Auch China hält immer wieder Militärmanöver in der Nähe Taiwans ab. China betrachtet Taiwan als Teil seines Territoriums und will es dem Festland angliedern. Taiwan wird seit Jahrzehnten von einer demokratisch gewählten Regierung geführt.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.