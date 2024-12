Taiwan hat eine großangelegte Übung gegen einen chinesischen Angriff simuliert. (dpa / Zoonar / DesignIt)

Vertreter von 19 Ministerien, örtlichen Behörden und Hilfsorganisationen hätten sich beteiligt, sagte ein Vertreter der Sicherheitsbehörden. Die Simulation habe auch der Vorbereitung auf feindliche Handlungen in Situationen gedient, die noch nicht einer Kriegserklärung gleichkämen. Taiwan wirft China vor, sich mit seinen wiederholten Militärübungen in einer vergleichbaren Grauzone zu bewegen. Erst vor wenigen Wochen beteiligten sich 90 chinesische Kriegsschiffe und Schiffe der Küstenwache an der Übung einer Seeblockade.

Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll - notfalls mit militärischer Gewalt.

