Erstmals mit gesamter Bevölkerung

Mit dem Manöver will das Land seine Verteidigungsfähigkeit gegen eine mögliche Invasion Chinas überprüfen. Dabei geht es unter anderem um neue Waffensysteme. In diesem Jahr wird die Übung zehn statt fünf Tage dauern. Neben aktiven Soldaten sind auch mehr als 22.000 Reservisten beteiligt. Erstmals soll auch die gesamte Bevölkerung an der Übung teilnehmen, um sich auf einen möglichen chinesischen Angriff vorzubereiten. Konkret sollen großräumige Evakuierungen oder die Versorgung von Verletzten geübt werden.

Taiwan hat 23 Millionen Einwohner. Die Inselrepublik hat seit 1949 eine unabhängige Regierung. China beansprucht Taiwan jedoch als Teil seines Gebiets und drohte wiederholt damit, es zu annektieren

Diese Nachricht wurde am 09.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.