Tägliche Cyberangriffe

Wie das nationale Sicherheitsbüro in Taipeh mitteilte, wurden im vergangenen Jahr durchschnittlich 2,63 Millionen Angriffe pro Tag registriert. Im Vergleich zum Jahr 2023 hätten sich die Attacken mehr als verdoppelt. Einige Angriffe seien zeitlich mit Militärübungen abgestimmt worden, um als "hybride Bedrohungen" die Insel lahmzulegen. Besonders stark sei der Anstieg in Sektoren wie Energie, ‌Rettungsdiensten und Krankenhäusern gewesen.

China bestreitet regelmäßig, an Hackerangriffen beteiligt zu sein. Die Regierung in ‍Peking betrachtet ​Taiwan als eigenes Territorium und hat den Einsatz von Gewalt nicht ausgeschlossen, ​um die Insel unter ihre Kontrolle zu bringen.

