Erstmals seit zehn Jahren

Die taiwanische Oppositionsführerin Cheng reist nach China: Die Politikerin befürwortet die sogenannte "Ein-China-Politik". (Wu Taijing / AP / dpa)

Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, landete die Vorsitzende der Partei Kuomintang, Cheng, in Schanghai. Vor ihrem Besuch hatte sie erklärt, dass Taiwan alles dafür tun müsse, um einen Krieg mit China zu vermeiden. Die Politikerin wird sich auf Einladung des chinesischen Präsidenten Xi sechs Tage lang in China aufhalten und Schanghai, Nanjing und Peking besuchen. Die Kuomintang-Partei gilt als Befürworterin der sogenannten "Ein-China-Politik".

China betrachtet das demokratische und selbstverwaltete Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereint werden soll, und schließt den Einsatz militärischer Gewalt nicht aus.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.