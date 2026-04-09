Taiwanesische Oppositionsführerin Cheng reist nach China (Wu Taijing / AP / dpa)

Laut Agenturberichten sprach Cheng Li-wun in Shanghai von einer Friedensmission. Ein Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking ist für morgen im Gespräch, aber von keiner Seite bestätigt.

Die Reise findet vor dem Hintergrund verstärkter militärischer Drohungen Chinas statt. Erst heute meldete Taiwans Verteidigungsministerium erneut sechs chinesische Kriegsschiffe vor der Küste. In Taipeh kritisierte die Regierungspartei den Besuch scharf. Die Opposition blockiere im Parlament derzeit zusätzliche Verteidigungsausgaben in Höhe von 40 Milliarden Dollar. Peking lehnt offizielle Kontakte zur gewählten Regierung in Taipeh ab.

Es ist der erste Besuch einer taiwanischen Oppositionsführerin in China seit zehn Jahren.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.